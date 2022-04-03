Turgutlu’nun ’Prestij Caddesi’nde sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu ilçesi Son Sokak’ta başlatılan prestij cadde çalışmaları devam ediyor. İşlek alanların bulunduğu cadde de yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, üstyapısı ve aydınlatmasıyla caddenin modern ve yepyeni bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Alt, üstyapı çalışmaları ve kente değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde başlattığı prestij cadde çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çerçevede Çamlıca Sokak’ta çalışmalar tamamlanırken, Son Sokak’ta yürütülen çalışmalarda hummalı bir şekilde ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi.

Cadde boyunca yürütülen çalışmaları titizlikle inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, modern üstyapısı ve aydınlatmasıyla ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Son Sokak’ın yepyeni bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgiler veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde prestij cadde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turgutlu ilçemizde de, Meyve ve Sebze Hali, Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Diş Hastanesi gibi işlek noktaların bulunduğu cadde de çalışmalarımızın yüzde 50’sini tamamlamış durumdayız. Çalışmalarımızı önümüzdeki 15 gün içerisinde tamamlayıp burayı güzel bir prestij caddesine dönüştürmüş olacağız. Parke çalışmalarımız devam ediyor. Aydınlatma montajlarını da tamamladıktan sonra güzel bir prestij caddesini daha Turgutlu ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.