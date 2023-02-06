Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi ve AFAD tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve pek çok ilde de hissedilen deprem sonrasında yardım kampanyası başlatıldı. Turgutlulular deprem bölgesi için yardım kampanyasına akın etti.

Acil ihtiyaç listesinde yer alan, kullanılmamış ve yeni olan battaniye, bot, mont, atkı, bere, çorap, termal içlik, kazak, kadın pedi, ıslak mendil, el feneri, pil, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, bebek maması, yatak, büyük minderden oluşan yardım malzemeleri, Turgutlu merkezde bulunan Orta Park Saat Kulesi önünde kurulan toplama alanından teslim alınmaya başlandı.

Binlerce Turgutlulu yardıma koştu

Yardım kampanyasının sabah saatlerinde ilçede bulunan hoparlörlerden anons edilmesi üzerine Turgutlulular yardıma koştu. Binlerce Turgutlulu deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmek üzere ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri yardım toplama alanına getirmeye devam ediyor.