Turgutlu’daki prestij cadde çalışmaları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Son Sokak ve Çamlıca Yolu’nda kısa zaman önce başlattığı prestij cadde çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bir takım temaslarda bulunmak amacıyla ziyaret ettiği Turgutlu’da prestij cadde projesi çerçevesinde yenilenen Son Sokak ve Çamlıca Yolu’nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu MHP İlçe Başkanı Halil Konuş, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, mahalle muhtarları ve teknik ekipler yer aldı.

Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Son Sokak’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Topkaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tüm ilçelerde prestij caddesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevesinde Turgutlu’da Son Sokak ve Çamlıca Sokak’ta tamamladık ve ilçeye iki cadde kazandırmış olduk. Burası Turgutlu’nun en işlek caddelerinden. Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hal Binasının bulunduğu bir cadde. Öncelikle burada çelik hasırlı beton döktük. Üzerine de Büyükşehir Belediyemizin Salihli’deki fabrikada ürettiği taşları kullandık. Ardından da yaklaşık 50 tane aydınlatma direğini dikerek güzel bir prestij caddesi haline getirdik. Turgutlu’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu’nun en işlek caddelerinden bir tanesi olan Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesinin yükünü taşıdığı Subaşı Mahallesi Son Sokaktayız. Bu yolumuz bildiğiniz gibi yaklaşık 2 buçuk ay önce çok kötü durumdaydı. Biz bu sorunumuzu Cengiz Ergün Başkanımıza anlattığımızda kayıtsız kalmadı, çok hızlı bir şekilde müdahale ederek yolumuzu şimdiki haline getirdi. Hem Son Sokak’ı hem de Çamlıca Yolu’muzu yeniledi ve prestij caddesi haline getirdi. Ben buradan Turgutlu halkı adına Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızda siyaset gözetmeden halkımızın önceliğini düşünerek halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Şehidimizin ismini burada ölümsüzleştireceğiz,”

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Turgutlu’da önem arz eden bir cadde. Yapım aşamasında sürekli belirttiğimiz Son Sokak, yapılan bu kadar çalışmaların ardından bu prestij caddesi daha güzel bir ismi hak ediyor. Buraya Turgutlu’muz için anlamı olan bir şehidimizin ismi getirilerek, şehidimizin ismi ölümsüzleştirilecek. Güzel bir çalışma yaptığımız bu alanı güzel bir isimle taçlandıracağız” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’da prestij cadde çerçevesinde yenilenen Son Sokak, modern aydınlatma unsurlarının kullanılmasıyla geceleri ışıl ışıl oldu ve oldukça güvenli bir hale geldi.