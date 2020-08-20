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Turgutlu’daki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ BAŞKANLIĞINDA COVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELEYİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK AMACIYLA TURGUTLU İLÇESİNDE COVİD-19 ÇALIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA KONUŞAN VALİ KARADENİZ KORONA VİRÜS PANDEMİSİNDE ALINAN TEDBİRLERDEN İSTENEN SONUÇLAR ELDE EDİLMEZSE YENİ TEDBİRLERİN ALINABİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

MANİSA 20.08.2020, 13:04
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Turgutlu’daki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Covid-19 salgınıyla mücadeleyi daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürmek amacıyla Turgutlu ilçesinde Covid-19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Karadeniz korona virüs pandemisinde alınan tedbirlerden istenen sonuçlar elde edilmezse yeni tedbirlerin alınabileceğini açıkladı.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve yetkililer katıldı.

Toplantıda artan virüs vakalarıyla daha etkin bir mücadele verebilmek için ilçe bazında toplantı gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Vali Karadeniz, özellikle düğünlerin ve topluluk oluşturmaya mahal veren yerlerin denetlenmesinin önemine vurgu yaparak, “Her düğün mutlaka denetlemeden geçirilmeli. Biz buna yetişemiyoruz yapamıyoruz dediğimiz an mücadeleyi kaybettiğimiz andır. Böyle bir mazereti kabul etmiyoruz. Ayrıca zincir marketlerin kampanya günleri takip edilerek önceden tedbir alıp olası kalabalığı önlemek gerekiyor. Aynı şekilde pazar yerleri hangi semtte ve mahallede kuruluyorsa pazarın kurulacağı yerlerde kolluk güçleri ve belediye zabıta ekipleri pazarcıların yerleşim düzenini kendileri yapmalı” dedi.

Sonuç alınmazsa yeni tedbirler gündemde

Normal hayata geçebilmek için denetleme ve diğer tedbirlerin kesintisiz ve boşluğa mahal bırakmayacak şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, Covid-19 vaka sayılarında beklenen sonuç alınamazsa özellikle bire bir temasa yol açan durumlarla ilgili yeni tedbirler alınacağını, düğünlerin de iki saatlik bir nikah ile sınırlandırılabileceğini belirtti.

Toplantıda, Turgutlu ilçesinde Covid-19 kapsamında alınan tedbirler ve denetimlerine ilişkin konular görüşülerek bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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