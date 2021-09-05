Turgutlu’da yıllar sonra Edip Akbayram coşkusu yaşandı

Turgutlu, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde usta sanatçı Edip Akbayram konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde Edip Akbayram rüzgarı esti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nı dolduran binlerce vatandaş, Turgutlu’da yıllar sonra unutulmaz bir gece daha yaşadı. Alanı tıklım tıklım dolduran seyirciler, sahnede sevilen şarkılarını seslendiren usta sanatçıya gece boyunca coşkuyla eşlik etti.

Konser sırasında Edip Akbayram’a Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 10 adet fidan bağışı, Turgutluspor forması ve çeşitli hediyeleri takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Büyük üstadımıza bizi kırmadığı için, yıllar sonra bize böyle bir değeri ve geceyi yaşattığı için kendine teşekkür ediyorum. Seçim sahalarında iki tane söz vermiştim sizlere. Birincisi şerefimizle, namusumuzla tüyü bitmemiş yetimin hakkını kuruşuna kadar hesabını vererek yöneteceğiz demiştim. O sözümüzde duruyoruz. Onun rengine, diline, dinine, siyasi görüşüne bakmadan kapımızı ve gölümüzü açarak onlara hizmet edeceğiz demiştik. Bakın hep şunu söylüyorum; insan olmak kadar güzel bir şey yok. Bizim farklılıklarımız bizim zenginliklerimiz. Biz barışı, huzuru istediğimiz sürece bu ülkenin içine nifak tohumlarını ekemeyecekler. Onlara müsaade etmeyeceğiz. Kardeşçe yaşamayı, birlikte yaşamayı hep birlikte öğreneceğiz. Biz doğruları söylemeye ve haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Fidan bağışı hediyesinin çok değerli olduğunu ifade eden usta sanatçı Edip Akbayram ise yıllar sonra yeniden Turgutlu’da konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Edip Akbayram konserine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, oğlu Cemil Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve diğer ilçelerin CHP İlçe Başkanları, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mustafa Biçer, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler ve diğer ilçelerin CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanları, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri de katıldı.