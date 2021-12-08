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Turgutlu’da yılın son meclis toplantısında altı madde oylandı

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda altı gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

MANİSA 08.12.2021, 12:07
Turgutlu’da yılın son meclis toplantısında altı madde oylandı

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda altı gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan Aralık Ayı Meclis Toplantısında açılış konuşması yapan Başkan Çetin Akın, “Yaşadığımız tüm iyi ve kötü olaylara rağmen bir yılı daha noktalayıp yeni bir yıla başlangıç yapacağız. Herkes gibi benim de en büyük dileğim bütün hemşehrilerimiz başta olmak üzere yurttaşlarımızın ve tüm insanlığın sağlıklı bir yıl geçirmesi yönünde olacaktır. 2021 yılının son günlerini yaşarken bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıp 2022 yılını iyilikle, güzellikle, sevgiyle, hoşgörüyle ve ümitle karşılamayı tüm kalbimle arzu ediyorum. Yeni yılda çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm fertlerinin özgürce, eşit ve adil bir Türkiye ve dünyada sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını ümit ediyor, yeni yılınızı şimdiden kutluyorum." dedi.

Başkan Çetin Akın konuşmasında Dünya Engelliler Günü, Dünya Kadın Hakları Günü, Dünya Mühendisler Günü, Dünya İnsan Hakları Günü, Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık Yoksullara Dayanışma Haftası, Maraş Katliamı’na yer verdi. Başkan Çetin Akın ayrıca geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Turgutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Moter ile Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Fehmi Kubilay, Erdal Eren, Necip Hablemitoğlu başta olmak üzere aralık ayında vefat eden isimleri de andı.

Aralık Ayı Meclis Toplantısında gündemin birinci maddesi olarak 2021 yılı Kasım ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde 2022 yılı Meclis Toplantılarının gün, saat ve yeri ile aylık tatilin belirlenmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Turgutlu Belediye Meclisi 2022 yılında da her ayın ilk salı günü, saat 18:00’da toplanacak ve aylık tatil yapmayacak. Gündemin üçüncü maddesinde Belediyemize ait olan ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı elektrik birimince kullanılan sepetli aracın; operatör ve yakıt giderleri dahil olmak üzere saatlik kiralama bedelinin belirlenmesi amacıyla Tarife Komisyonuna havalesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde 17.05.2021 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile Tarife Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda güncellenen Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerdeki 2022 yılı fiyat listesinin, piyasadaki malzeme alım fiyatların yükselmesinden dolayı, tekrar güncellenmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde Turgutlu Belediye Başkanlığınca hazırlanan otopark alanı ve park alanı yer değişikliğine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devri hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

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