Turgutlu’da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, polis ekipleri tarafından ev ve işyerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Turgutlu ilçesinde bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 0,49 gram metamfetamin maddesi, ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili yapılan sorgulamada uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmada 2,90 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. U.K.(33) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.