Turgutlu’da unutulmaz 19 Mayıs kutlaması

Turgutlu Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı binlerce vatandaşın katılımıyla birbirinden özel etkinliklerle kutladı.

Turgutlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kutlamalar sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşen Resmi Tören ile başladı. Akşam saatlerinde düzenlenen Fener Alayı ise unutulmaz anlara sahne oldu. Fener Alayı’na Türk Bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla katılan binlerce kişiyle birlikte bayram coşkusu doyasıya yaşandı.

Müzik ve eğlence dolu bir gecenin yaşandığı Turgutlu’da sahneye ilk olarak Turgutlulu rap müzisyenler Mas ve Basa çıktı. Kendi şarkılarını söyleyen rap müziğin genç yetenekleri, alanı dolduran dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Turgutlu Belediyesi organizasyonuyla hayranlarıyla buluşan İkiye On Kala, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sevincini ikiye katladı. Kafamda Kentsel Dönüşümler, Bütün İstanbul Biliyo başta olmak üzere en sevilen şarkılarını seslendiren İkiye On Kala’ya alanı hıncahınç dolduran sevenleri de gece boyunca eşlik etti.

Konser sırasında sahneye çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 10 adet fidan bağışı, Turgutluspor forması ve çeşitli hediyeleri İkiye On Kala’ya takdim etti. Tüm Turgutlu halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı sahneden kutlayan Başkan Çetin Akın, “Muhteşemsiniz, muhteşem! Turgutlu bugün bir başka güzel. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere bir söz vermiştik; unutturulmaya çalışılan milli bayramlarımızı en güzel şekilde kutlayacağız demiştik. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Bende sizlere her şeyin en güzelini yapacağım, söz veriyorum size. Göreve geldiğimizden bu yana üç yıl geçti. Bu süre içerisinde sizlerin parasını kuruşuna kadar hesabını yaparak harcadık. Bundan sonraki süreçte de Turgutlu Belediyesi emin ellerde. Bize bırakmış olduğunuz emaneti layığıyla yaptığımız işlerle göstereceğiz. Bu bayram, 16 Mayıs 1919’da başlayarak 19 Mayıs’ta ülkemizin kuruluş ateşinin yakıldığı bir bayram. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları da bizlere öyle güzel bir vatan, öyle güzel bir yönetim anlayışı olan Cumhuriyet’i siz gençlere hediye etti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

İkiye On Kala ise anlamlı hediyeleri için Başkan Çetin Akın’a ve alanı dolduran binlerce kişiye teşekkür etti.

Fener Alayı ve İkiye On Kala konserine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, oğlu Cemil Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Önder Ertaş, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları katıldı.