Turgutlu’da tamirat ve onarım çalışmaları devam ediyor

Turgutlu Belediyesi tamirat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dört mahallede tamiratları gerçekleştiren ekipler, program dahilinde tamirat çalışmalarına ise devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesi Yusuf Nalkesen Sokak, Yiğitler Mahallesi İlker Sokak ve Onbaşı Sokak, Yeni Mahalle Geniş Sokak, Yedi Eylül Mahallesi Sanat Sokak ile Kervan Yolu’nda deforme olan yolların parke tamiratları tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Çepnidere Mahallesi köy konağının boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Selahaddin Eyyubi Camisinin boyama çalışmaları ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yolları ve kaldırımları bozuk olan mahallelerimizde yenileme ve tamirat çalışmalarımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen tüm noktalarda çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek daha güzel bir Turgutlu oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.