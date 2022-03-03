Turgutlu’da sokak ve caddeler güzelleşiyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentte sürdürdüğü bakım, tamirat ve parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Yedieylül Yolu ile birlikte İstiklal Mahallesi Mercan Sokak ve Bozkurt Mahallesi Nişancılar Sokakta parke tamiratı devam ediyor. Subaşı Mahallesi Cenk, Şen, Küçük Sokaklarında yürütülen yol yenileme çalışmaları doğrultusunda bordür taşı döşemesinin tamamlanmasının ardından parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin büyük bir titizlikle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda toplamda 2500 m2’lik parke taşı döşenmiş olacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri merkez mahallelerde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, Musacalı Mahallesinde yeni çocuk oyun grubu kurulum çalışmalarını ve Selvilitepe Mahallesi Şehitler Parkı zeminine kauçuk döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Seyirtepe Tesisleri’ne çim ekim çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca Çıkrıkçı ve Karaoluk Mahallelerinde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Her mahallemize eşit kalitede hizmet götürme anlayışımızla kentimizin genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Kentimizi adım adım yeniliyor, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir ortam sağlıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.