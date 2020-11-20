Turgutlu’da sınav merkez yerleri KPSS’ye hazır

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım Pazar günü Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı öncesinde 16 sınav merkez yerinin dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle kamu kurum binalarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkez yerlerini dezenfekte etti.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Bilen Sokakta yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. İstiklal Mahallesi Ülkü Sokakta ise bordür taşı tamiratı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “KPSS Ortaöğretim Sınavına girecek öğrencilerimizin korona virüs endişesi yaşamadan sınavlarına girmeleri ve toplum sağlığının korunması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ÖSYM tarafından belirlenen 16 sınav merkez yerinin dezenfekte çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise Mustafa Kemal Mahallemiz ile İstiklal Mahallemizde yol açma, parke taşı döşeme ve bordür taşı tamiratı çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diler, bu pazar günü ise sınava girecek tüm öğrencilerimizin sınavlarının başarılı geçmesini temenni ederim” dedi.