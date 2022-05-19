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Turgutlu’da Şampiyon Yıldız Spor Kulübü

Turgutluspor tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı U11 Futbol Turnuvası şampiyonu Manisa Yıldız Spor Kulübü oldu.

MANİSA 19.05.2022, 19:52
Turgutlu’da Şampiyon Yıldız Spor Kulübü

Turgutluspor tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı U11 Futbol Turnuvası şampiyonu Manisa Yıldız Spor Kulübü oldu.

Göztepe, Manisa Futbol Kulübü ve Turgutluspor gibi profesyonel takımların altyapılarının da yer aldığı organizasyonda 14 takım mücadele etti. Katıldığı turnuvada rakiplerini tek tek geçen kırmızı siyahlılar, finalde Turgutlu Ege Spor Kulübü ile eşleşti. Sahadan galibiyetle ayrılan Manisa Yıldız Spor Kulübü oyuncuları şampiyon olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Sporcuların ailelerinde büyük ilgi gösterdiği turnuva Turgutluspor’un Irlamaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

Hüseyin Şahin: "Yeni kurulan bir kulübüz"

Yıldız Spor Kulübü U11 Teknik Direktörü Hüseyin Şahin, sergiledikleri performanstan dolayı oyuncularını kutladığını ifade ederek, “Yeni kurulan bir kulübüz. Bir yılı yeni geride bıraktık. Hem A takım anlamında hem de altyapımızla iyi bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Turgutlu’da düzenlenen turnuvada önemli takımlarla karşılaştık. Mücadeleyi hiç bırakmayan oyuncularımı kutluyorum. Manisa Yıldız Spor Kulübü olarak bu tür etkinliklere katılarak sporcularımızın gelişimini hızlandırmayı hedefliyoruz. Şampiyonluk yaşamak bu işin pastadaki süsü aslında. Bizler daha çok çocuklarımızın neler yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Turgutluspor başta olmak üzere katılım gösteren tüm takımları kutlarım. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” dedi.

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