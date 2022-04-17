Turgutlu’da Ramazan eğlencesi doyasıya yaşandı

Turgutlu Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Direklerarası/2022" tiyatro oyunuyla eğlence dolu iki gün yaşattı.

Turgutlu Belediyesinin Ramazan Etkinlikleri dolayısıyla düzenlediği tiyatro gösterisi seyircilerden tam not aldı. Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Direklerarası/2022" isimli güldürü oyunu iki gün boyunca seyirciyle buluştu.

İlk gösterimin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı, ikinci gösterimin Seyirtepe Tesisleri Amfitiyatro’da gerçekleştiği tiyatro oyununa her yaştan Turgutlulu yoğun bir ilgi gösterdi. Cengiz Küçükayvaz’ın yanı sıra Züleyha Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı, Ercüment Güvenç, Burcu Oktav, Giray Ayla ve Miraç Bayramoğlu gibi isimlerin yer aldığı "Direklerarası/2022" oyununda alanı dolduran binlerce izleyici kahkaha dolu anlar yaşadı.

Turgutlu Belediyesi tarafından "Direklerarası/2022" oyununu izlemeye gelenlere pamuk şekeri ikram edildi.

Direklerarası/2022 tiyatro oyunuyla çok eğlenceli iki gün yaşandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Pandemi nedeniyle iki yıldır Ramazan ayında bir araya gelememiştik. Bu yıl eski Ramazan eğlencelerini yaşatmak istedik. Direklerarası/2022 tiyatro oyunuyla çok eğlenceli ve keyifli iki akşam yaşadık. Bu güzel oyunu hazırlayan ve sahneleyen değerli Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncularımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.