Turgutlu’da ’Rahvan At Yarışları’ nefes kesti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ve Manisa Sultani üzümünün hasat dönemi dolayısıyla düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde geleneksel ’Rahvan At Yarışları’ düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçıları Derneğinin iş birliğinde Irlamaz alanındaki 800 metrelik kum pistte düzenlenen yarışlara, Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 130 rahvan at katıldı. Nefes kesen yarışların sonunda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A, ithal B ve ikili tay kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine para ödülü, kupa ve madalya takdim edildi.

Yarışlara katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, "Kadim bir millet olarak kendimize ait gelenek ve göreneklerimiz, yine kadim kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel sporlarımız var. Manisa’nın tüm ilçelerinde geleneksel spor dalları başarılı bir şekilde yaşatılıyor" dedi.

Program, yarışlara katkı sunanlara plaket takdimiyle son buldu.