Turgutlu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 Karayolu Turgutlu Ankara istikameti Kaynar mevkiinde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halindeki 45 FK 708 plakalı Hüseyin B. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyreden Hayrettin K. yönetimindeki 45 RJ 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.