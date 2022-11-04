Turgutlu’da organ bağışının önemine dikkat çekildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri çerçevesinde toplumda organ bağışı bilincini ve organ bağışını artırmak amacıyla Turgutlu Devlet Hastanesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Toplantıda organ nakli transplantasyonu ve bağışı hakkında bilgiler verilerek, her ölen kişiden organ nakli yapılıp yapılmadığı, Türkiye’de hangi organ ve dokulardan organ nakli yapılabildiği, Türkiye’de organ nakli yapmanın yasal mevzuattaki yeri ve tarihçesi, beyin ölümünün ne demek olduğu ve nedenleri, beyin ölümü ile bitkisel hayat arasındaki farklar, beyin ölümüne kimlerin karar verdiği, dinen organ bağışının uygunluğu ve kimlerin bağışta bulunabileceği konularında açıklamalarda bulunuldu.

Toplantının sonunda “3-9 Kasım Organ Bağış Haftası” etkinliklerinde verdiği katkıdan dolayı ONKOD Başkanı Rahmi Baykan, İzmir Bölge Koordinatörleri ve nakil yapılmış hasta Ceyhan Süre’ye plaket taktim edildi.

Organ bağışı konusunda hastaneler ve vatandaşlar olarak birlik içinde hareket etmenin önemini vurgulayan ONKOD Başkanı Rahmi Baykan organ bağışına farkındalık oluşturma konusunda, sadece eğitim boyutunda değil, toplumsal geriye dönüşlerin de olması gerektiği inancıyla hareket ettiklerini belirtti. Programda, ülkemizde organ bağışı sayısını artırmak ve halkımızda organ bağışı bilincini geliştirmek, organ yetmezliği nedeniyle hayatının sonuna gelmiş hastaların hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini arttırmak, toplumun huzurlu ve mutlu yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla gündemde tutulması gerektiği vurgulandı.

Gerçekleşen etkinliğe, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Kamu Hastaneler Birliği Başkan Yardımcısı Vesile Tuğba Balaban Eröz, ONKOD Başkanı Rahmi Baykan, İzmir BKM Koordinatörü Sevay Bozkuş Aslan ve Mürvet Çağrı Ganol ile organ nakli olmuş hasta Ceyhan Süre katıldı.