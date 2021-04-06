Turgutlu’da mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılıyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahalleler ile sosyal tesisler ve kamu kurumlarındaki çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Albayrak Mahallesi Askeriye Sokak üzerinde parke tamiratı çalışmalarını tamamladı. Dalbahçe Mahallesinin farklı noktaları ile İstasyonaltı Mahallesi Arı Sokakta ise parke tamiratları ekiplerce sürdürülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yaz sezonuna hazırlık kapsamında Atatepe Sosyal Tesislerinde çim ekimi çalışmalarını gerçekleştirdi. Kamu kurumlarının boyama çalışmalarına da bir yandan devam eden ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığının iç ve dış cephe boyama çalışmaları yürütülüyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Daha güzel bir Turgutlu için ekiplerimizle birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahallelerimizin, caddelerimizin, sokaklarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli tüm çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak var olan eksiklikleri tamamlamayı sürdüreceğiz” dedi.