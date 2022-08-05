Turgutlu’da gıda atıkları sokak hayvanlarına mama oldu

Manisa’da ilk defa Turgutlu Belediyesi tarafından geliştirilen proje çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlar ile gıda mühendisi bulunan firmalardan toplanan atık yiyecekler “Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi”nde sokak hayvanları için mamaya dönüştürülecek.

Manisa’da Turgutlu Belediyesi, sokakta yaşayan sevimli dostlara yönelik geliştirdiği projelerden bir tanesini daha hayata geçirdi. Manisa’da ilk defa Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisinde, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda mühendisi çalıştıran firmalardan toplanan atık gıdalar makinelerde işlenerek mamaya dönüştürülecek. Günde 500 kilogram kapasiteyle mama üretilen tesis ile can dostların ihtiyaçları karşılanacak.

Bugüne kadar sokak hayvanları için barınak alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra soğuk kış günlerinde de yaban hayvanları için gıda takviyesinde bulunduklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mama üretim tesisiyle beraber bir ilki başlatmış olduklarını belirtti. Başkan Akın, “Biz göreve geldiğimiz günde burada yetersiz bir alanda barınağımız vardı. Bu alanın yeterli olmadığını gördüğümüzde kayıtsız kalmadık. Sokak hayvanlarımızla ilgili gerekli çalışmaları yapalım istedik. Her geçen gün bir adım daha ileriye giderek hayvan hakları dernekleri temsilcilerimizle beraber, belediyedeki görevli personelimizle beraber çalışmaları bugün geldiğimiz noktaya taşıdık. Bugün de can dostlarımız için mama üretim tesisi kuruyoruz. Bugüne gelinceye kadar besleme noktaları oluşturmuştuk. Soğuk havalarda dağlardaki yabani hayvanlar da olmak üzere onların beslenmesiyle ilgili gerekli çalışmaları da yapıyorduk. Bu çalışmanın bir farklı noktası da Manisa’nın 17 ilçesindeki ilk mama üretim tesisini Turgutlu Belediyesi kurmuş oluyor. İlklerin belediyesi olmaya devam ediyoruz. Bugün deneme üretimine başlıyoruz. Üretim lisansı almayla ilgili gerekli müracaatları yaptık. Kurmuş olduğumuz sistem günlük 500 kilogram üretim yapabilecek kapasitede. Deneme üretimi boyunca da 150 kilogram civarında bir üretim yapacağız. Mama üretimi için gereken malzemeleri de gıda mühendisi olan firmalardan, hastanelerden topluyoruz. Süreci hep beraber takip edeceğiz” dedi.

“Turgutlu Belediyesi ile büyük gelişmeler yaşadık”

Turgutlu Belediyesi sayesinde sokak hayvanları için çok büyük gelişmeler kaydettiklerini söyleyen Turgutlu Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, “Ben 10 yıldır sokak hayvanları için çabalıyorum. Turgutlu’da son 3 senede çok büyük gelişmeler yaşadık. Bugüne kadar bu kadar büyük bir gelişme yaşamamıştık. Sokak hayvanlarına sahip çıkan bir belediye başkanımız var. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her gün düzenli yemeğimiz olacak ve aklımız buralarda kalmayacak. Buradan gelip destek de alacağız. Çok güzel bir adım. Diğer belediyelerimiz de böyle bir çalışma yaparlar ve sokak hayvanlarına hep beraber sahip çıkarız” diye konuştu.

Sokak hayvanları için kurulan mama üretim tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kuruluş aşamasında üretim lisanslarının alınmasına kadar deneme sürecinde yaklaşık 150 kilogramlık üretim yapılacak tesiste, hayvanseverlerin de desteğiyle günde 500 kilogramlık mama üretilmesi hedefleniyor. Tesise getirilen atık gıdalar burada geçen işlemler beraber kuru mamaya dönüştürülüyor. Üretilen mamalar soğuk hava depolarında muhafaza edilerek daha sonrasında ihtiyaç noktalarına sevki sağlanacak. Açılışı yapılan tesisi gezen Başkan Akın ve beraberindekiler tesis ve üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.