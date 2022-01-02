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Turgutlu’da enerji kaynaklı su kesintileri olmayacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu’da elektrik kesintisinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla ilçe merkezindeki içme suyu tesislerinde belirlenen 11 noktaya jeneratör montajı yaptı.

MANİSA 02.01.2022, 13:13
Turgutlu’da enerji kaynaklı su kesintileri olmayacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu’da elektrik kesintisinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla ilçe merkezindeki içme suyu tesislerinde belirlenen 11 noktaya jeneratör montajı yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların elektrik arızalarından kaynaklı su kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığının ortak çalışması ile Turgutlu ilçe merkezinde elektrik kesintisinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek amacıyla 11 noktaya jeneratör montajı yapıldı. Ayrıca, mevcut içme suyu tesis binalarının elektrik bağlantıları güçlendirildi, bakım onarım çalışması ile sistem modernize edildi.

11 adet jeneratör elektrik kesintisi yaşanınca otomatik olarak devreye girerek içme suyu ve arıtma tesisinin kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacak. Böylelikle ilçe merkezinde yıllardır süregelen elektrik kesintisinden dolayı meydana gelen su kesintisi sorunu da çözüme kavuşmuş olacak. Özellikle deprem ve doğal afet durumlarında da şebekeye elektrik üretebilecek şekilde tasarlanan jeneratörler en soğuk ve en sıcak iklim koşullarında çalışabilecek.

Turgutlu ilçe merkezindeki jeneratör kurulum çalışmalarının tamamlandığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Turgutlu ilçe merkezinde zaman zaman meydana gelen elektrik kesintileri sırasında içme suyu tesislerimizin devre dışı kalması nedeniyle su kesintileri yaşanmaktaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda bu sorunu çözmek adına elektrik enerjisine alternatif çözüm üretmek için jeneratör alımı gerçekleştirdik. 3 Milyon TL değerinde 11 adet jeneratörü Turgutlu ilçemize kazandırdık. Böylece Turgutlu ilçe merkezindeki mahallelere su sağlayan içme suyu tesislerinde elektrik kesintisi meydana geldiğinde, otomatik olarak devreye girerek pompaların çalışmaya devam etmesini sağlayacak jeneratörlerle vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamış olacağız” dedi.

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