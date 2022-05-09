Turgutlu’da ‘En Güzel Erik Yarışması’ düzenlendi

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Doğa Kültür Yaşam Derneği (YAŞAMDER) ve Turgutlu Kent Konseyi işbirliğiyle Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde Türkiye’de bir ilk olarak Dumanlı Papaz Eriği Hasadı ve En Güzel Erik Yarışması gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi, YAŞAMDER ve Turgutlu Kent Konseyi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’nde bir ilke imza atıldı. Şenlikte Türkiye’nin tek üretim merkezi olan dumanlı papaz eriği hasadı etkinlikleri düzenlendi. Hasat etkinlikleri çerçevesinde “En Güzel Erik Yarışması” yapıldı. Dört adayın yarıştığı yarışmada jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren isimler belli oldu.

“En Güzel Erik Yarışması”nın birincisi olarak 1000 TL mazot ödülünü kazanan isim Selahattin Gür olurken, 750 TL gübre ödülünün sahibi olan Kamuran Toprak, yarışmada ikinci oldu. Sedat Uysal ise üçüncü olduğu yarışmada 500 TL zirai ilaç desteği ödülünü kazandı. Yarışmayı kazanan isimlere ödüllerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve YAŞAMDER Temsilcisi Adnan Ayan takdim etti.

“En Güzel Erik Yarışması”nı üçüncü olarak tamamlayan Sedat Uysal, üçüncülük ödülünü SMA Hastalığıyla mücadele eden İrem Nur bebeğin sağlığına kavuşması için sürdürülen yardım kampanyasına bağışladı.

Dumanlı papaz eriği hasadı hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yerel Tohum Takas ve Bahar Şenliği’mizde Türkiye’de bir ilk olarak dumanlı papaz eriği hasadımızı gerçekleştirerek ‘En Güzel Erik Yarışması’nı düzenledik. Hayat pahalılığı, mazot ve gübre başta olmak üzere artan maliyetler sebebiyle çiftçilerimiz çok zor koşullar altında toprağımızı işlemeye devam ediyorlar. Biz de çiftçilerimizin üretimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve gösterdikleri emeklere teşekkür etmek için bu yarışmayı düzenledik ve ödüllerimizi de bu doğrultuda belirledik. Yarışmamıza katılan ve dereceye giren çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca İrem Nur bebeğimizin bir an önce sağlığına kavuşması için yürütülen yardım kampanyasına üçüncülük ödülünü bağışlayan Sedat Uysal kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.