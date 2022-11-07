Turgutlu’da durdurulan otomobilden metamfetamin çıktı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 50,44 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 50,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, şüphelilerden H.D. (41) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.