Turgutlu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çelenk sunumuyla başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümü, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Çetin Akın’ın 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumlarıyla başladı. Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Oral, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanı Burak Harun Çalışkan, ilçe kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, oda başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar yarın Kaymakam Selami Kapankaya’nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek.