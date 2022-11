Turgutlu’da Cumhur İttifakı üyelerinden “hayır” oyu açıklaması

Turgutlu Belediye Meclisi’nin Cumhur İttifakı üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın, 2022-2023 yılında yatırım programına göre başlanılan ve başlanması planlanan projeler için banka kredisi kullanma yetkisi istediği maddeye neden “Hayır” oyu verdiklerini yazılı bir açıklamayla duyurdular.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında gündemin 8. maddesinde yer alan “2022-2023 yılında yatırım programına göre başlanılan ve başlanması planlanan projeler için banka kredisi kullanımı hususu” görüşüldü. Söz konusu madde Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. MHP Meclis Üyesi Hasan Buka ise çekimser oy kullandı.

Meclis toplantısı sonrası bir basın açıklaması düzenleyerek, söz konusu maddeye “Hayır” oyu kullanan meclis üyelerini kınadığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a, meclisin Cumhur İttifakı üyeleri yazılı bir açıklamayla cevap verdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları ile meclis üyelerinin imzalarının yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Güzel bir havada geçen toplantının 8. maddesinde borçlanma yetkisi isteyen mevcut belediye başkanına demokratik hakkımızı kullanarak bu yetkiyi vermemek üzere ‘hayır’ oyu kullandık. Tabii ki bunun kendimize göre gerekli açıklamaları var. Öncelikle toplantı sonrası belediye başkanının yaptığı mesnetsiz açıklamaları kınıyoruz. Bir belediye başkanının kendisinden yaklaşık 5 bin oy fazla alan değerli ve seçilmiş meclis üyelerine ‘yazıklar olsun’ demek hakkı da değildir, haddine de değildir. Kendi başarısızlığının, yetersizliğinin, iş bilmezliğinin ve beceriksizliğinin üstünü, sokak kabadayısı tavırlarıyla ve üslubuyla örtmeye çalışma çabalarıdır. Sayın başkan bilmelidir ki; AK Parti ve MHP meclis üyeleri olarak her daim Turgutlu halkına doğruları anlatmaya ve yalanlarınızı yüzünüze vurmaya devam edeceğiz. Yaptığınız bu kirli siyaset algıları beyhude çabalarınızdır. Daha önce 10 milyon TL borçlanma yetkisi isteyen sayın belediye başkanına bu yetki verildi. Amacımız belediyemize maddi kaynak sağlamak idi. Biz de Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak üzerimize düşeni yapıp bunu geçirdik. Sonraki süreçte ‘ben bunları yapıyorum ama satma yetkisi bende değil, bunları yapıp gelir elde etmeliyim’ dedi. Bu süreçte, başkanın tabiri ile ‘’siyasi taktik’’ ama bize göre Bizans entrikalarını aratmayan bir yol ile tüm işyerlerinin satış yetkisini aldı. Sonra sayın başkan satış ihalesi yaptı. ‘Ticareti ben bilirim’ diyen başkanın gerçek ticari hayatta aslında bir karşılığının, bilgisinin ve tecrübesinin olmadığının belgesidir bu ihale. İstenen bedel çok yüksek olduğu için ihaleye giren olmadı. Bütün bölgede depo, dükkan diye gezen birçok yatırımcı ihaleye girmedi. Çünkü bu metrekareye oturan bir işyerini piyasada hemen hemen yarı fiyatına bulabiliyorlardı. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedeni ise inşaat maliyetinin çok çok yüksek bir fiyata ihale edilmesidir. Sayın başkan ‘Ben bunları satamadım. Bana yeniden borçlanma yetkisi verin ben hepsini bitirip satayım’ diyerek aslında, bizlerin kendisine 1 sene önce söylediğimiz noktaya geldi. Biz de daha önce verdiğimiz borçlanma yetkisini düzgün kullanamayan, işyeri bataklığına batan başkanı daha çok bataklığın içine atmadan daha doğru bir tabir ile kangreni büyütmemek için buna ‘hayır’ dedik. Belediye başkanının burada bizden istediği bizim paramız değil, Turgutlu halkının parasıdır. Biz de halkın haklarına sahip çıkmak için seçilmiş meclis üyeleriyiz. Evet, halkın parasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu demek değildir ki biz bundan sonra gelecek her borçlanma isteğine ‘hayır ‘diyeceğiz. Makul, akıl izan dairesinde olan her projeye bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sonuna kadar destek olacağız. Biz müteahhitlerin ve müteahhitlik projelerinin değil, halkın yararına ve kazanımı olan her projenin sonuna kadar yanında olacağız. Olayın iç yüzü bundan ibarettir”