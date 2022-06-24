Turgutlu’da 4 yeni spor tesisi hizmete açıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından İstasyonaltı, Akçapınar, Derbent ve Yakuplar mahallelerinde yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Turgutlu Belediyesi, kente dört yeni spor tesisi kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu. İstasyonaltı, Akçapınar, Derbent ve Yakuplar mahallelerinde 3 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 45 günde tamamlanan spor tesisleri için açılış töreni düzenlendi. İstasyonaltı Mahallesi’ndeki Şehit Gaffar Okkan Spor Tesisinin açılışıyla başlayan program, Yakuplar Mahallesi’ndeki Salih-Mehmet Gençtürk ve Derbent Mahallesi’ndeki Derya Atlı Spor Tesisinin açılışıyla devam etti. Program Akçapınar Mahallesi’ndeki Ahmet Aslan Spor Tesisinin açılış töreniyle sona erdi. Açılış töreninde bir de gösteri maçı yapıldı. Ahmet Aslan Spor Tesisinde gerçekleşen müsabaka; Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, daire müdürleri ve belediye personelinden oluşan takım ile Akçapınar mahalle sakinlerinin oluşturduğu takım arasında oynandı. Manisa İli Bölgesel Futbol Hakemi ve Turgutlu Belediyesi Personeli Yusuf Bulut’un yönettiği karşılaşma 4-4’lük skorla sona erdi.

“Tek hedefimiz Turgutlu’daki gençlerin sporla, sağlıklı bir şekilde büyümesi”

Açılış töreninde konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bizler seçim sahalarında çok ciddi sözler vererek vatandaşlarımızın oylarına talip olmuştuk. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok ciddi projelere imza attık. Bununla gurur duyuyoruz. Önce belediyemizin bütçesini çok doğru bir noktaya getirerek borçsuz olarak Turgutlu halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi belediyenin bütçesini dengede tutarken yaptığımız çalışmalarla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün de ayrı gurur duyduğumuz bir gün çünkü Turgutlu’da seçim sahalarında ‘sporla büyüyen gençlik’ sözü vermiştik. Özellikle kırsal mahallerimizde bu tesisleri hayata geçirmemizin bir sebebi var. Bizler çiftçimizi, köylümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ’baş tacı yapmak için’ uğraşıyoruz, sizler emek harcıyorsunuz. Emeklerinizin karşılığında daha konforlu yaşam haklarınız var. Özel anlarınızı, hobilerinizi daha sağlıklı geçirme hakkınız var. Daha önemlisi çocuklarımızı sokaktan kurtarma, çocuklarımızın spor yapma hakkı var. Biz, o hakları yerel yönetim olarak hepimiz planlıyoruz ve sonuçlandırıyoruz, taçlandırıyoruz. İstasyonaltı mahallemizde Şehit Gaffar Okkan, Yakuplar mahallemizde Salih-Mehmet Gençtürk, Derbent mahallemizde Derya Atlı, Akçapınar mahallemizde Ahmet Aslan ismini verdiğimiz tesislerin açılışını yaptık. Yaklaşık 3 milyon TL’lik bir bütçeyle bu çalışmalarımızı bitirdik. Buradaki tek hedefimiz Turgutlu’daki gençlerin sporla, sağlıklı bir şekilde büyümesi. Biz de buna aracılık ettiğimiz için belediye başkan yardımcılarımla, daire müdürlerimle mutlu oluyoruz. Açmış olduğumuz tesislerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yakuplar Mahalle Muhtarı Recai Karataş ve Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt ise mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan spor tesisleri için Başkan Çetin Akın ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

İstasyon Gençlik Spor Kulübü Başkanı Sami Başboğa, “Bizlere böyle bir spor kompleksini kazandırdığı için İstasyonaltı Mahallesi ve İstasyon Gençlik Spor Kulübü olarak Başkanımız Çetin Akın ve ekibine teşekkür ederim. Ayrıca tesisimize Şehit Gaffar Okkan ismini vermek için başkanımızla görüşüp onayını aldık. Bunun için de Başkanımız Çetin Akın’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İstasyonaltı Mahallesi’ndeki spor tesisine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde iken suikast sonucu şehit olan Gaffar Okkan’ın, Yakuplar Mahallesi’ndeki spor tesisine geçtiğimiz aylarda meydana gelen elim bir kaza sonucu hayata veda eden Salih ve Mehmet Gençtürk kardeşlerin, Derbent Mahallesi’ndeki spor tesisine ise genç yaşta trafik kazası sonucunda vefat eden Edebiyat Öğretmeni Derya Atlı’nın, çocukların ve gençlerin sporla büyümesi için önemli destekler sunan, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Ahmet Aslan’ın ismi Akçapınar Mahallesi’nde yer alan spor tesisine verilerek ölümsüzleştirildi.

Spor tesislerinin açılış töreni programına; Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, Hasan Yaman, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, Recep İşleyen, İlhami Dinçer, Yakuplar Mahalle Muhtarı Recai Karataş, Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt, Salih ve Mehmet Gençtürk, Derya Atlı ve Ahmet Aslan’ın aileleri, İstasyon Gençlik Spor Kulübü Başkanı Sami Başboğa, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve personeli katıldı.