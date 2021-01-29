Turgutlu’da 2021 yılı iyileştirme zamları için imzalar atıldı

Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi gereğince 3. yılda yapılacak iyileştirme zamları ile ilgili sözleşme Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın katılımıyla imzalandı. Başkan Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak her zaman emeğin, ekmeğini alın teri ile kazanan emekçilerimizin yanlarında olacağız. Belirlediğimiz ücretlerin mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın makamında gerçekleşen imza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Belediye-İş Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin katıldı.

Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayan ve üç yıl geçerlilik süresi olan toplu iş sözleşmesine göre 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 2021 yılının iyileştirme zamlarını içeren sözleşme, Başkan Çetin Akın, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ve Belediye-İş Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin tarafından imzalandı.

Belediye-İş Sendikası ile imza altına alınan iyileştirme zamları hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Başkan Yardımcılarımız Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Personel A.Ş. Genel Müdürümüz Orhan Eratıcı, Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin ile birlikte belediyemiz ve Belediye-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde 01. 01. 2021 itibaren geçerli olan iyileştirme zamlarıyla ilgili sözleşmeyi imzaladık. Turgutlu Belediyesi olarak her zaman emeğin, ekmeğini alın teri ile kazanan emekçilerimizin yanlarında olacağız. Belirlediğimiz ücretlerin mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.