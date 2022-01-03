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Turgutlu Zabıtasından sıkı denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kanunlara uygun olarak faaliyetlerini sürdüren esnafın hakkını korumak, vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol, kaldırım işgalleri, fiyat ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

MANİSA 03.01.2022, 15:58
Turgutlu Zabıtasından sıkı denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kanunlara uygun olarak faaliyetlerini sürdüren esnafın hakkını korumak, vatandaşların sağlık, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol, kaldırım işgalleri, fiyat ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Pazartesi Pazarı ve çevresinde denetimlerini gerçekleştirdi. Pazar yeri çevresinde kanuna aykırı olarak tezgah açan ve ürün satışı yapan seyyar satıcılar tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı ve cezai işlemler uygulandı. Ekipler seyyar satıcılara yönelik denetimleriyle birlikte Pazartesi Pazarında fiyat etiket kontrolü ile yol ve kaldırım işgalleri denetimlerine de gün boyu devam etti.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazartesi Pazarındaki denetimlerinin yanı sıra yaya ve araç güvenliğini tehlikeye atan yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Yedieylül Yolu, Şehit Oğuz Erbay Caddesi, Cevdet Öktem Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedieylül Mahallesi Kurultay Sokakta yapılan denetimlerde yol ve kaldırım işgallerine sebebiyet veren reklam flama, duba gibi materyaller ekipler tarafından toplanıldı. Ekipler ayrıca ruhsatsız bir şekilde kağıt toplayan şahıslara yönelik kent genelinde denetim ve kontrol çalışmalarını da sürdürdü.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumak adına denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Yaptığımız denetimlerde hem haksız kazancın önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini sağlıyoruz. Kentimiz genelinde çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

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