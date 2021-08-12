Turgutlu Zabıtası kaldırım işgallerine geçit vermiyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliği ile kaldırım işgaline yönelik denetimler sürdürülüyor. Yayaların kullanım alanı olan cadde ve sokaklardaki kaldırımların, işyerleri tarafından işgalinin önüne geçmek amacıyla Turgutlu genelinde pek çok noktada denetimler yapıldı. Denetimler sırasında kanun ve mevzuata aykırı olarak ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarlarına yerleştiren işyerleri hakkında gerekli işlemler uygulanırken, kaldırım ve yol işgalinin önüne geçmek adına denetim ve çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yapılan denetimlerle ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Öncelikli olarak yayalarımızın güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzluklara engel olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin kaldırım ve yol kenarlarında bulunmasına izin vermeyeceğiz. Ekiplerimizle birlikte kaldırım işgaline yönelik denetimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.