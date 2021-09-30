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Turgutlu zabıtası fiyat denetimlerine devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat ve etiket denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

MANİSA 30.09.2021, 15:01
Turgutlu zabıtası fiyat denetimlerine devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyat ve etiket denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Turgutlu genelinde haksız kazancın önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla kent genelinde fiyat ve etiket denetimleri sürdürülüyor. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manisa Valiliği ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından market, süpermarket ve zincir marketlerde yapılan denetimlerde tüketim ürünlerinde etiket ve gramaj kontrolü titizlikle yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata uygun satış yapmayan işletmelere tutanak tutuldu ve uyarılarda bulunuldu.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Zabıta ekiplerimiz, Manisa Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle fahiş fiyat denetimlerini gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce marketlerde etiket ve gramaj kontrolü yapıldı. Haksız fiyat artışının önüne geçebilmek amacıyla yapılan bu denetimlere devam edeceğiz” dedi.

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