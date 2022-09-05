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Turgutlu ve Kula’nın yeni kaymakamlarından Vali Karadeniz’e ziyaret
Manisa’nın Turgutlu ve Kula ilçelerinde göreve yeni başlayan kaymakamlar Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.
MANİSA 05.09.2022, 17:09
Manisa’nın Turgutlu ve Kula ilçelerinde göreve yeni başlayan kaymakamlar Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’nın 2022/392 kararı ile Manisa’nın Turgutlu ilçesine atanan Selami Kapankaya ile Kula İlçesine atanan Birkan Tatlısöz, Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu. Vali Yaşar Karadeniz, yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek Kaymakam Kapankaya ve Tatlısöz’e yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
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