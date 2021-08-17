Turgutlu tarihine iki önemli katkı

Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanan iki yeni kitap, Turgutlu tarihi ile ilgili olarak önemli bir boşluğu doldurdu. ‘Millî Mücadele Döneminde Turgutlu’ ve ‘Turgutlu’nun Kaybolan Köyleri’ adlarını taşıyan kitaplar, ilçenin mazisi ile ilgili iki farklı konuya ışık tutmayı amaçlıyor.

Turgutlu Kent Müzesi çalışanlarından Hasancan Eralaca imzasını taşıyan Turgutlu’nun Kaybolan Köyleri adlı kitapta 14. yüzyıldan itibaren Turgutlu coğrafyasında var olan ve çeşitli etkenlerle zaman içerisinde boşalıp yok olan köyler ele alınıyor. Millî Mücadele Döneminde Turgutlu adlı kitap da yine Kent Müzesi çalışanları Rabia Akgüvenç ve Hasancan Eralaca ile Müze Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından yazıldı. Kitapta Turgutlu’nun 29 Mayıs 1919’da işgal edilmesinden 7 Eylül 1922’de işgalden kurtuluşuna kadar geçen yaklaşık üç buçuk yılda yaşanan süreç ele alınmakta.

Kültür yayıncılığında önemli mesafe kat ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Son dönemde ve kısa zaman içerisinde 6 yeni kitap yayınladık ve halen hazırlanmakta olan, yayınlayacağımız kitaplar mevcut. Amacımız ilçemizin tarihi ve kültürüne dair elden geldiğince her alanda eserlerin üretilmesi ve yayınlanması. Bu anlamda Kent Müzemizin çalışanlarının emekleri çok kıymetli. Umuyorum kısa zaman içerisinde yeni kitaplarımızla ilgililere farklı alanlarda bilgiler sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.