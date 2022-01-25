Turgutlu Lisesinin perileri adını yarı finale yazdırdı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İzmir’de düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Basketbol Grup müsabakalarında Manisa’yı temsil eden Turgutlu Lisesi, gösterdiği büyük başarıyla adını yarı finale yazdırdı.

İzmir, Uşak, Burdur ve Denizli’den gelen rakiplerini yenerek namağlup olarak gruptan çıkan Manisa temsilcisi Turgutlu Lisesi Genç Kızlar Basketbol Takımı, Balıkesir’de yapılacak yarı final müsabakalarında da birinci olarak finallere çıkmayı hedefliyor. Elde edilen başarıyla mutluluk duyduklarını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Okul sporlarında birçok branşta iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz. Son olarak Turgutlu Lisesi kızlarımızın grup şampiyonluğuyla gururlandık. Elde ettiğimiz sportif başarılar Manisa’mızı en üst noktalara taşıyor. Zorlu rakiplere karşı şehrimizi en iyi şekilde temsil eden takımımızı tebrik eder, yarı final müsabakalarında başarılar dilerim. Bu başarıya katkı sunan herkese de ayrıca teşekkür ederim." dedi.