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Turgutlu Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

TURGUTLU BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI, TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN’IN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MANİSA 02.09.2020, 12:46
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Turgutlu Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Eski belediye salonunda gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Giresun’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Akın, 1 Eylül Dünya Barış Günü olması sebebiyle dilek ve temennilerini de yine meclis toplantısında dile getirdi. Akın, “Kurtuluş mücadelemizde şüphesiz ki Turgutlu’muz ve Turgutlulu büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz canları pahasına şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin bağımsızlığı için yiğitçe mücadele etti, savaştı. Yunan ordusu topraklarımızdan geri çekilirken uğradıkları ağır yenilginin acısıyla şehirlerimize ve halkımıza zarar vermek için geçtikleri tüm bölgeleri yaktı yıktı, insanlarımıza acımasızca zarar verdi. Turgutlu’muzda düşman kuvvetlerinin en çok zarar verdiği yerlerden biri oldu. 7 Eylül günü atalarımızın azimleri, cesaretleri sayesinde Turgutlu’muz düşman işgalinden kurtuldu ve bağımsızlığına kavuştu" diyerek, Turgutlu’nun Kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutladı.

Konuşmasında 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılına da değinen Başkan Akın, 12 Eylül darbesiyle antidemokratik yollardan yönetime el konulduğunu, siyasi görüşleri nedeniyle birçok insanın insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını, darbenin olumsuz etkilerinin bugün bile yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Akın, 12 Eylül darbesi ve 15 Temmuz gibi tüm darbe girişimlerinin Türkiye’nin kara lekesi, kara tarihi ve geçmişi olduğunu da vurguladı.

Başkan Akın, konuşmasının sonunda ise 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gazilere saygılarını iletirken, ebediyete intikal eden tüm gazileri de saygı ve rahmetle andı. Başkan Akın ayrıca 26 Eylül Dil Bayramını kutlayarak Türkçenin dünyanın en saygın ve zengin dilleri arasında yeri ve öneminin artması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yapılan toplantıda gündemde yer alan 9 madde görüşülüp karara bağlandı.

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