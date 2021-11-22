Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol takımı rakibine geçit vermedi

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı TVF Kadınlar 2. Ligi’ndeki dördüncü maçında rakibi Akhisar Belediyesi Sportif Faaliyetler’ini 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini kazandı.

Bu yıl ilk kez TVF Kadınlar 2. Liginde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin dördüncü haftasında rakibi Akhisar Belediyesi Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı rakibini 25-21, 25-20 ve 25-18 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oynadığı son maçın ardından ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligin beşinci haftasında, rakibi Rota Koleji’ne konuk olacak. İzmir’de oynanacak karşılaşma 28 Kasım Pazar günü saat 14.00’da gerçekleşecek.

Başkan Çetin Akın maçı tribünden takip etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip ederek Kadın Voleybol Takımını yalnız bırakmadı.

Kadın Basketbol Takımı Yalova deplasmanındaydı

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ise TKBL’nin 8. haftasında rakibi HDI Sigorta Yalova VIP takımına konuk oldu. Ligin iddialı takımlarından biri olan ve üçüncü sırada yer alan HDI Sigorta Yalova VIP ile karşı karşıya gelen Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, tüm mücadelesine rağmen sahadan 72-52 mağlup ayrıldı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “Sahada ortaya koyduğumuz başarılı oyunla 3-0 kazanarak rakibimize geçit vermedik. Kadınlar 2. Liginde emin adımlarla ilerliyoruz. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Şimdiki hedefimiz ise pazar günü oynayacağımız beşinci maçımızdan da galip gelmek olacak” dedi.