Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ilk kez 2. Lig’de

Bölgesel Ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bu sezonda tarihinde ilk kez 2. Ligde oynayacak.

Bu yıl ilk kez Bölgesel Ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bir ilke daha imza attı. Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 2021 - 2022 sezonunda Turgutlu’yu ilk kez 2. Ligde temsil edecek. Sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bir üst ligde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. TVF 2. Lig fikstürü ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Erdal Kurç, “Takım olarak 2. Ligde ilk kez mücadele edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Motivasyon ve istek olarak 2. Lige hazırız. Genç, dinamik ve hırslı bir takımız. Başarılı bir sezon geçirmek için hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Sezon boyunca en iyi şekilde mücadele ederek güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, “Sporun her branşına yaptığımız yatırım ve genç sporcularımıza göstermiş olduğumuz destek bölgesel, ulusal ve uluslar arası arenada Turgutlu’muzun adını gururla tanıtıyor. Kadını hayatın her alanında destekliyor ve kadın sporcularımızın başarılarıyla övünç duyuyoruz. Kadın Basketbol Takımımızın ardından Kadın Voleybol Takımımız da kurulduğu günden bu yana ilk defa ulusal bir ligde Turgutlu’muzu temsil edecek. Sporcularımıza ve teknik ekibimize bu sezonda oynayacağı tüm karşılaşmalarda şimdiden başarılar diliyorum. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.