Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı son grup maçına çıkıyor

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı gruptaki son maçında İstanbul Basketbol Feneri’ni konuk edecek. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanacak karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubunun namağlup lideri Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında İstanbul Basketbol Feneri’ni evinde ağırlayacak. Rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmadan 104–42’lik skorla galip ayrılan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı grupta oynayacağı son maçı da kazanarak 8’de 8 yapmayı hedefliyor. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile İstanbul Basketbol Feneri arasındaki son karşılaşma 15 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı geçtiğimiz hafta Burhaniye Belediyespor ile oynadığı maçı da kazanarak adını 6’lı final grubuna yazdırmayı başarmıştı. Namağlup lider olarak final grubundaki maçlara katılmak istediklerini ifade eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan, “Sezon boyunca hırslı, motivasyonu yüksek ve seyir keyfi oldukça güzel maçlara imza attık. Sahada ortaya koyduğumuz başarılı performansların sonucunda da her maçtan galip olarak ayrıldık. Grubumuzda oynayacağımız son maçımızdan da galip olarak ayrılarak final grubundaki maçlara namağlup lider olarak katılacağımıza inanıyoruz. Tüm sezon boyunca performanslarıyla, skorlarıyla takımımızı galibiyete ulaştıran tüm oyuncularımıza teşekkür ederim” dedi.