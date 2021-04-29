Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı doludizgin

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı beşinci maçında 104-42 gibi büyük bir farkla kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Turgutlu Belediyespor’da tüm oyuncular forma şansı bulurken oyuncuların hepsinden skora katkı geldi.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu 5. hafta maçında Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile İstanbul Basketbol Feneri karşı karşıya geldi. Yakacık İTO Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı rakibi İstanbul Basketbol Feneri’ni 104-42’lik büyük bir farkla mağlup etmeyi başardı. Belediyespor Kadın Basketbol Takımının tüm oyuncuları maçta süre alırken aynı zamanda skor katkısı da verdi. Cansu Özdoğan 18 sayı atarak takımın en skorer ismi oldu. Nazlıcan Yalçındağ 14, Gamze Sena Dülegöz ve Fatma Nur Şimşek 12, Kaptan Özge Bilgin 11, Sıla Berza Bilgin ise 10 sayı atarak takımı galibiyete ulaştırdı.

“Hedefimiz sezon sonu şampiyonluk”

Oynanan karşılaşma ve kadın basketbol takımının 5 maçlık galibiyet serisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan, “Takımımız bu maçta da başarılı bir oyun ortaya koydu ve 104 - 42’lik önemli bir farkla rakip takımı yenmeyi başardı. Şampiyonluk yolunda oynadığımız her maçta sahada tüm gücümüzü ortaya koyuyor ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Hiçbir maçımızda mağlubiyet almadan emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda hedefimiz namağlup liderliğimizi devam ettirmek ve sezon sonunda şampiyon olmak. Takımımızı oynadıkları bu güzel maç ve farklı skor için kutluyorum” dedi.