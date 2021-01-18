Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol hazırlıklarına devam ediyor

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig temsilcisi Turgutlu Belediyespor hazırlıklarına Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda devam ediyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda Başantrenör Serdar Babacan gözetiminde çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında gözler artık Basketbol Federasyonuna çevrilmiş durumda. Şubat ayında liglerin büyük ölçüde başlaması bekleniyor.

Turgutlu Belediyespor’a uzun oyuncu takviyesi

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımında sezon başında anlaşılan point guard pozisyonunda oynayan Çağla Uslu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Çağla yerine Fenerbahçe altyapısında yetişen Pivot pozisyonunda oynayan Fatma Nur Şimşek ile anlaşıldı. 2017 yılında Fenerbahçe’nin gelişim takımıyla bölgesel lig şampiyonluğu da bulunan Fatma Nur son olarak Sakarya’da forma giymişti.

Takımın son durumuyla ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Basketbol Federasyonundan liglerin başlamasıyla alakalı ve gruplarla ilgili açıklamaları bekliyoruz artık. Ocak sonu ya da Şubat ortalarına doğru ligin başlayacağı bilgisini aldık. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz bu çerçevede hazırlıklarına devam ediyor. Uzun oyuncu rotasyonumuzda bir eksiğimiz vardı. Genç ve yetenekli oyuncu Fatma Nur ile bu eksiğimizi kapattık. Her pozisyon için alternatifli bir kadro kurduk. Artık liglerin başlamasını ve sezonu şampiyonlukla noktalamayı bekliyoruz.” dedi.