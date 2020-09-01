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Turgutlu Belediyesinden Zafer Haftası’na özel belgesel

TURGUTLU BELEDİYESİNİN SON AYLARDA HAZIRLAMAKTA OLDUĞU KENTİN VE ÇEVRESİNİN TARİHİNİN ELE ALINDIĞI BELGESELLERE, ZAFER HAFTASI’NA ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN BİR YENİSİ EKLENDİ. BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ’NİN YIL DÖNÜMÜ OLAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANAN BELGESEL ‘ATATÜRK VE TURGUTLU’ ADINI TAŞIYOR.

MANİSA 01.09.2020, 14:48
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Turgutlu Belediyesinden Zafer Haftası’na özel belgesel

Turgutlu Belediyesinin son aylarda hazırlamakta olduğu kentin ve çevresinin tarihinin ele alındığı belgesellere, Zafer Haftası’na özel olarak hazırlanan bir yenisi eklendi. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Youtube üzerinden yayınlanan belgesel ‘Atatürk ve Turgutlu’ adını taşıyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi tarafından mayıs ayında başlatılan proje ile Turgutlu’nun tarihi kısa belgesel videolar hazırlanarak Youtube üzerinden yayınlanmaya başlamıştı. ‘Turgutlu Tarihi - Kasaba’nın Belgeseli’ adını taşıyan belgeselin şu ana kadar 13 bölümü yayınlanırken ayrıca ‘Fotoğraflarla Turgutlu’da Bayram Kutlamaları’ başlıklı bir de özel bölüm yayınlanmıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da içerisinde bulunulan haftaya özel olarak hazırlanan ‘Atatürk ve Turgutlu’ adlı belgesel yayınlandı. Tarihi unutmamak gerektiğini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geçmişimizi hakkıyla bilmeliyiz ve bugünlere gelmemizi sağlayan büyüklerimizi de hakkıyla tanımalıyız. Elbette bu isimlerin en başında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Biz de Zafer Bayramımıza, Zafer Haftamıza özel olarak Kurtuluş Savaşı’ndaki büyük zaferin mimarı, dahi kumandan ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ele alalım istedik. Atatürk ve Turgutlu belgeselimizde Atatürk’ün Turgutlu’yu ziyaretleri, Turgutluluların onu karşılamak için yaptığı hazırlıklar, ziyaretlerinde yaşananlar ve Turgutluluların ona olan güveni, inancı, sevgisi ele alınıyor. Tüm hemşehrilerimin izlemesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

Atatürk’ün Turgutlu’ya 1934’teki bir ziyareti esnasında henüz ilkokul öğrencisi ve Turgutlu doğumlu son Yahudilerden birisi olan Alberto Hazan’ın o güne dair hatıralarının yer verildiği Atatürk ve Turgutlu belgeseli, https://www.youtube.com/watch?v=d_1OmHlcDnw&t=55s adresinden seyredilebilir.

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