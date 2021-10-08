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Turgutlu Belediyesinden yağlı güreşlere ücretsiz servis

Turgutlu Belediyesi, 10 Ekim Pazar günü Urganlı Er Meydanında gerçekleşecek yağlı güreşlere katılacak güreşseverlere ücretsiz servis hizmeti sunacak.

MANİSA 08.10.2021, 14:52
Turgutlu Belediyesinden yağlı güreşlere ücretsiz servis

Turgutlu Belediyesi, 10 Ekim Pazar günü Urganlı Er Meydanında gerçekleşecek yağlı güreşlere katılacak güreşseverlere ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Turgutlu Belediyesi, Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarının Urganlı Er Meydanında kol bağlayacağı yağlı güreşler için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. 10 Ekim Pazar günü saat 09.00’da başlayacak seferler saat 14.00’a kadar her saat başı yapılacak. Dönüş için seferler ise Başpehlivanlık Finalinden sonra başlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ata sporumuz yağlı güreşleri Turgutlu’muzda yaşatıyoruz. 10 Ekim Pazar günü ülkemizin yetiştirdiği birbirinden değerli başpehlivanlarımızın katılımıyla adeta şenlik havasında yaşanacak olan Yağlı Güreşlerimize hemşehrilerimizin rahatlıkla ulaşımlarını sağlamak adına ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Tüm güreşseverlerimizi Urganlı Er Meydanımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yağlı Güreşler için gerçekleşecek ücretsiz araç seferlerininin saatleri ve durak güzergahları şu şekilde: “Servis saatleri: Gidiş: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Dönüş: Başpehlivanlık Finalinden sonra başlayacak. Otobüslerin hareket güzergahı: Bayram Yeri Parkı, Kırmahalle Kahvehaneleri önü, Camiönü Parkı, İbrahimci Camii önü, Tren Garı durağı, TUKAŞ kapısı önü, Pazartesi Pazarı üst köşesi, Kervan Yolu (Demirciler Camii karşısı), Subaşı Camii önü, Eski Kız Meslek Lisesi önü, Selvilitepe Mahallesi Muhtarlık kavşağı, Ergenekon Mahallesi Yunus Emre Camii önü.”

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