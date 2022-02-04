Turgutlu Belediyesinden kandil simidi ikramı

Turgutlu Belediyesi Regaip Kandili dolayısıyla camilerde vatandaşlara kandil simidi ve limonata dağıttı.

Turgutlu Belediyesi Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ve limonata dağıttı. Vatandaşların kandillerini kutlayan Turgutlu Belediyesi ekipleri, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası girişinde ve kent genelindeki camilerde kandil simidi ve limonata dağıtımını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Regaip Kandili dolayısıyla Turgutlu’muz genelindeki camilerimizde hemşehrilerimize kandil simidi ve limonata ikram ettik. Bu mübarek gecenin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.