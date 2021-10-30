Turgutlu Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı’na dört dörtlük kutlama

Turgutlu Belediyesi Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin son gününü görkemli bir Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlandırdı.

Turgutlu Belediyesi tarafından hazırlanan iki özel etkinlikle Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Programın ilk gününde muhteşem bir Fatma Turgut konseri ile Turgutlululara unutulmaz bir Cumhuriyet Konseri yaşatan Turgutlu Belediyesi, programın ikinci gününde Cumhuriyet Korteji ile bayram coşkusunu ikiye katladı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, coşkuya, heyecana ve mutluluğa ortak oldu. Koza Kavşağı’ndan buluşan ve sayısı binleri bulan kortej, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na doğru ellerinde meşaleler, bayraklar, balonlar, bando ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Turgutluluların coşkusuyla tüm sokaklar kırmızı ve beyaz renklere büründü. Cumhuriyet Yürüyüşü Turgutlu’da unutulmayacak anlara ev sahipliği yaptı.

Bu görkemli yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Milli bayramlarımıza ve ortak değerlerimize her zaman sahip çıkacağımızı söylemiştik. Cumhuriyetimizin 98. Yılına yakışır bir şekilde Turgutlu’muzu bayram yerine çevirdik, hep birlikte kutladık. Turgutlu’m bir kez daha Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıktı. Coşkulu yürüyüşümüze katılan, evlerinden coşkumuzu paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Yüreğimizdeki Cumhuriyet sevgisiyle Ata’mızın izinde gururla dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet!” dedi.

Gece marşlar ile son bulurken Cumhuriyet Kortejine Kaymakam Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Jandarma Komutanı Halim Karaer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, çevre ilçelerden gelen CHP temsilcileri, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile protokol üyeleri de katıldı.