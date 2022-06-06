Turgutlu Belediyesinden Çevre Günü etkinliği

Turgutlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, gün boyu süren bir etkinlik programı ile kutladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel düzenlenen ‘Okullar arası Geri Dönüşüm Hikayesi ve Tasarım Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Turgutlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü’nü Irlamaz Alanı’nda kutladı. Etkinlikte; çocuklara yönelik uçurtma, yüz boyama ve palyaço etkinleri yapıldı. Sumo güreşi, tırmanma piramidi, rodeo, kedi kombo, gladyatör oyunundan oluşan oyun parkurları eğlence dolu anlara ev sahipliği yaptı. Alanı dolduran çocuklar ve aileler Dünya Çevre Günü eğlencesini doyasıya yaşadı. Turgutlu Belediyesi tarafından programa katılanlara pamuk şekeri de ikram edildi.

’Dünya Çevre Günü Etkinlikleri’nde ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel düzenlenen ’Okullar arası Geri Dönüşüm Hikayesi ve Tasarım Yarışması’nın ödül töreni de yapıldı. Hikaye yarışmasında 37 adayın, Tasarım Yarışmasında ise 28 adayın yarıştığı yarışmada Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonu üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından dereceye giren isimler belli oldu.

‘Hikaye Yarışması’nın birincisi olan Bünyamin Uysal ile ‘Tasarım Yarışması’nın birincisi Eren Hoşer bisiklet ödülünü kazandı. Tablet ödüllerinin sahipleri olan Sahra Tanyeri ile Mustafa Duman yarışmada ikinci oldu. Pelin Çalış ve Suzan Balı ise üçüncü olduğu yarışmada akıllı bileklik ödülünü kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonu ve meclis üyesi İbrahim Gökdere, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Personel A.Ş Genel Müdürü Orhan Eratıcı takdim etti.

Etkinlikte konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çevrenin ve doğanın korunması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Hepimizin bildiği gibi tüm insanların ve canlıların sağlıklı, sürdürülebilir ve temiz bir dünyada yaşayabilmesinin en önemli unsuru çevredir. Yaşadığımız yüzyılda teknolojik gelişmeler, sanayileşme, artan nüfus yoğunluğu, plansız yapılaşma ve kentleşme, kaynakların bilinçsiz tüketimi doğal yaşamı tehdit etmekte ve çevre sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişiklikleri sebebiyle biyolojik çeşitlilik günden güne azalmakta ve hatta bazı canlı türleri de ne yazık ki yok olmaktadır. İşte tam da bu nedenlerle hepimizin çevremizi, doğamızı, toprağımızı, havamızı, suyumuzu korumaktan başka çaremiz yoktur. Gündelik yaşamımızda yapacağımız ufak değişiklikler bile çevrenin korunmasında, iklim değişikliği ile mücadele çok önemli bir etkisi olacağını göz ardı etmemeliyiz. Bugünden itibaren atacağımız doğru adımlarla gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya armağan etme imkanına sahibiz. Çünkü bizim başka bir evimiz, toprağımız, çevremiz ve dünyamız yok. Bu yüzden hep birlikte el ele vererek çevremizi ve dünyamızı koruyalım ve gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakalım. Turgutlu’muza renk katan bu güzel programda emeği geçen herkese ve etkinliklerimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim.”