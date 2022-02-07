Turgutlu Belediyesinden Aşağıbozkır Mahallesine mini spor sahası

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mini futbol ve voleybol sahası yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koşukırı Mevkisinde yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı. Karağaçyolu, Acıbademyolu ile birlikte Selçuklu, Bilen, Bahadır, Rençber, Aşkın, Sart, Sahil, Anafartalar, Bozdağ, Onur, Savaş, Şehit Bekçi Ali Karakuzu, Ateş, Selçuk ve Akçam Sokaklarda parke tamiratlarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şehit İbrahim Deri, Bostan Sokaklarda parke tamiratlarına ve Özyiğit Sokakta parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Dağyeniköy Köy Kahvehanesi ile Orhan Polat Yağcı İlkokulunda boyama çalışmalarını ve İzzettin Mahallesinde yer alan Sağlık Ocağına kamelya konumlandırma işlemini tamamladı. Ekipler ayrıca Aşağıbozkır Mahallesinde mini futbol ve voleybol sahası yapım çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu çalışma tamamlandığında Aşağıbozkır Mahallesi düzenli ve konforlu spor alanına kavuşmuş olacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan “Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizin modern, estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması için çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Bu kapsamda; Aşağıbozkır Mahallemize mini futbol ve voleybol sahası kazandırıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli sahalarda spor yapmalarını sağlamak bizim için çok önemli ve önceliklerimiz arasında. Vatandaşlarımızın refahı için yaptığımız çalışmalara planlarımız doğrultusunda devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.