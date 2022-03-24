Turgutlu Belediyesinden 5 kırsal mahalleye hoş geldin tabelası

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerin eksiklerini tek tek gidermeye devam ediyor. Turgutlu Belediyesi ekipleri, beş mahallenin giriş ve çıkışlarını güzelleştirmek adına tabela konumlandırma çalışmalarını tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kırsal mahalle ziyaretleri sırasında 5 mahalle muhtarının dile getirdiği talepleri yerine getirdi. Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalbahçe, Temrek, Kurudere, Musacalı ve Yayla Mahallelerinin yerleşim merkezi girişlerine çift taraflı tabela konumlandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Tabelaların bir yönü, ziyaretçilerini “Hoş Geldiniz” yazısıyla karşılarken, diğer tarafında ise “Güle Güle" yazısı yer alıyor. Bu çalışma kapsamında kırsal mahallelerin girişi ve çıkışı güzel bir görsel alana kavuşmuş oldu.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Kırsal Mahallelerimizin eksiklerini en güzel şekilde tamamlıyoruz. Beş mahallemizin giriş ve çıkışlarına tabelalarımızı konumlandırdık. Çalışmalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha güzel bir Turgutlu için çalışmalarımıza yaptığımız program çerçevesinde devam edeceğiz” dedi.