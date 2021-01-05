banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var

Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 300 TL oldu

Turgutlu Belediyesinde 2021 yılında en düşük asgari ücret net 3 bin 300 TL oldu. Belirlenen yeni asgari ücretle birlikte Turgutlu Belediyesi personeli asgari ücretin 475 TL üzerinde maaş alacak.

MANİSA 05.01.2021, 15:38
5
Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 300 TL oldu

Turgutlu Belediyesinde 2021 yılında en düşük asgari ücret net 3 bin 300 TL oldu. Belirlenen yeni asgari ücretle birlikte Turgutlu Belediyesi personeli asgari ücretin 475 TL üzerinde maaş alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuz için gece, gündüz, yaz, kış demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın Ocak ayı itibariyle alacakları en düşük maaş net 3300TL olacak. Turgutlu Belediyesi olarak ekmeğini alın teriyle kazanan emekçi kardeşlerimizin her zaman ve her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

2021 yılı asgari ücretin net 2 bin 825 TL olarak açıklanmasının ardından Turgutlu Belediyesinde de en düşük asgari ücret belli oldu. Buna göre Turgutlu Belediyesi personelinin ocak ayı itibariyle 2021 yılı içerisinde alacağı en düşük maaş net 3 bin 300TL olarak belirlendi. Tüm bunlara ek olarak gece çalışan personelin ücretinin yüzde 10’una kadar gece zammı, şoför olarak çalışan personellere “direksiyon primi”, çocuğu olan personellere bir çocuk için 25 TL olmak üzere 3 çocuğa kadar çocuk yardımı, personelin evlenmesi halinde 500 TL evlilik yardımı, birinci derecede yakınının vefatı halinde 500 TL ölüm yardımı, personellerin, okul öncesi eğitim gören çocukları için 70 TL, ilköğretimde okuyan çocukları için 125 TL, lisede okuyan çocukları için 150 TL, üniversitede okuyan çocukları için 200 TL, özel eğitim gören çocukları için 200 TL eğitim yardımı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuz için gece, gündüz, yaz, kış demeden çalışan mesai arkadaşlarımızın Ocak ayı itibariyle alacakları en düşük maaş net 3 bin 300 TL olacak. Ortalama maaşımız ise 3 bin 442 TL oldu. Göreve geldiğimizde belediye içerisinde yaklaşık 12 farklı ücret uygulaması bulunmaktaydı. Seçim meydanlarında ve her yerde dile getirdiğimiz ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinden hareketle bu düzensizliği sonlandırdık. Belediye çalışanlarımızı yapılan işin niteliğine göre 6 farklı gruba ayırdık ve sorumluluk zammı uygulamasına geçtik. Böylelikle, 12 farklı ücreti 6 farklı ücrete kadar düşürerek, ücretler arasındaki adaletsizliği sonlandırmış olduk. Turgutlu Belediyesi olarak ekmeğini alın teriyle kazanan emekçi kardeşlerimizin her zaman ve her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücretimizin çalışma arkadaşlarımıza ve Turgutlumuza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12