Turgutlu Belediyesi tiyatro kursları başlıyor

Turgutlu Belediyesi bünyesinde çocuk ve yetişkinliklere yönelik açılan tiyatro kursuna kayıtlar başladı.

Düzenlediği kurslarla her yaştan Turgutlulu vatandaşlara kültür, sanat aktiviteleri ve sporla buluşturan Turgutlu Belediyesi, çocuk ve yetişkinler için tiyatro kursu açıyor. Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde (AKM) gerçekleşecek tiyatro kursları 2 Temmuz Cuma günü başlayacak. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 16.00 - 18.00 saatleri arasında çocuk tiyatrosu; salı ve perşembe günleri, 18.00 - 20.00 saatlerinde yetişkinler için tiyatro kursu ücretsiz olarak düzenlenecek.

Tiyatro kurslarına Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden kayıt yapılabilir, 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Turgutlu Belediyesi olarak kentimizi eğitimin, kültürün, sanatın, sporun merkezi haline getirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde başlayacak olan tiyatro kurslarımız ile her yaştan hemşehrimizi kültürel ve sanatsal aktivitelere yönlendirerek yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz tiyatro kurslarımıza kayıtlarımız başladı. Tiyatroya ilgi duyan tüm çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı kayıt olmaya davet ediyorum” dedi.