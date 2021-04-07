Turgutlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda 22 madde görüşüp karara bağlandı. Nisan ayı meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünü kutlayarak TBMM’nin bir asırdır cumhuriyetin, bağımsızlığın ve demokrasinin yıkılmaz kalesi olduğunu ifade etti. Başkan Çetin Akın ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek bu kutlu günü Türk halkının kalbinde taçlandırdığını da söyledi.

Nisan ayı içerisinde Ramazan ayının idrak edilecek olmasıyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini de paylaşan Başkan Çetin Akın, “Önümüzdeki hafta içerisinde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ni de idrak edeceğimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılayacağız. Bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen Ramazan ayında yemeğimizi, aşımızı paylaşacağız. Yardımlaşmanın, paylaşmanın, maddi ve manevi anlamda destek olmanın anlam ve önemini daha derinden hissedeceğimiz bu günlerde küslüklerin sona ermesini, üzüntü ve acı veren olayların yaşanmamasını ümit ediyorum. Mübarek Ramazan ayının dünya coğrafyasına, İslam Alemine, ülkemize ve Turgutlu’muza sağlıkla ve hayırlarla gelmesini diliyorum” dedi.

Başkan Çetin Akın ayrıca Sabahattin Ali, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk doktor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Atilla Özdemiroğlu başta olmak üzere nisan ayında hayatını kaybeden isimleri andı. Başkan Çetin Akın, Kanserle Savaş Haftası, II. İnönü Zaferi, Dünya Otizm Farkındalık Günü, Dünya Sokak Hayvanları Günü, Avukatlar Günü, Polis Haftası ve Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü, Öldürülen Gazeteciler Günü, Dünya Sağlık Günü, Dünya Romanlar Günü, Şehitler Haftası, Dünya Günü, Dünya Veteriner Hekimleri Günü, Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününe de konuşmasında yer verdi.

Gündem dışı konuşmaların ardından görüşülen 22 madde karara bağlandı.

Başkan vekilleri ve komisyon üyeleri belli oldu

Meclis toplantısının gündem maddeleri kapsamında 1. ve 2. Başkan vekilleri, katip üyeleri, encümen üyeleri ile İmar, Tarife, Plan- Bütçe ve İhtisas Komisyonlarının üyeleri de belirlendi.

Nisan ayı meclis toplantısında yapılan oylamaya göre Turgutlu Belediyesi Meclisinde 17’şer oyla 1. Başkan vekili İbrahim Kara, 2. Başkan vekili Mürşit Gedizli, Katip Üyeleri Serhat Seyhan, Olcay Özsürücü, Mustafa Yavaş, Veysel Başçı olarak belirlendi. Mustafa Yavaş, Hasan Koç ve Nevin Baş ise 17 oy alarak Encümen üyeleri olarak belirlendi.

İmar Komisyonuna Burhan Irk, Ahmet Orhan, Serhat Seyhan, Hasan Koç, Veysel Başçı üye olarak oy birliği ile belirlendi. Tarife Komisyonunun kurulması ve üyelerinin Recep İşleyen, Esma Toprak, İbrahim Çevikbudakçı, Ömer Sakı, Olcay Özsürücü olarak belirlenmesi oy birliği kabul edildi. Plan – Bütçe Komisyonu üyeleri olarak Hüseyin Maliz, Ahmet Cüneyt Simav, Ferhat Yıldız, Hasan Buka ve İsmail Parmaksız oy birliği ile belirlendi. İhtisas Komisyonları dahilinde yer alan Çevre, Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna Esma Toprak, Barış Erbaş, Cem Yıldırancan, Serhat Seyhan, Tanıl Sevenler oy birliği ile belirlendi. Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri olarak Fehmi Gülen, İlhami Dinçer, Nevin Baş, Ömer Sakı, İhsan Tuğrul Yüksel oy birliği ile belirlendi. Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonuna üye olarak Esma Toprak, Ahmet Cüneyt Simav, Nevin Baş, Ferhat Yıldız ve Hasan Koç olarak oy birliği ile belirlendi. Altyapı, Mesken, Kentsel Yenileme Komisyonuna üye olarak Ahmet Cüneyt Simav, Burhan Irk, Veysel Başçı, Mustafa Yavaş, Hasan Koç oy birliği ile belirlendi.

Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna üye olarak İbrahim Gökdere, Recep İşleyen, Cem Yıldırancan, Semih Adıgüzel, İhsan Tuğrul Yüksel oy birliği ile belirlendi. Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Muhammet Naci Tunçel, Barış Erbaş, İsmail Parmaksız, İbrahim Kara, İbrahim Çevikbudakçı oy birliği ile üye olarak belirlendi. Trafik ve Ulaşım Komisyonuna üye olarak İbrahim Gökdere, Barış Erbaş, Olcay Özsürücü, Hasan Buka, İhsan Tuğrul Yüksel olarak belirlendi. Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Burhan Irk, Muhammet Naci Tunçel, Veysel Başçı, Hasan Koç, İhsan Tuğrul Yüksel üye olarak oy birliği ile belirlendi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, meclis toplantısının sonunda bir önceki dönemde encümen üyeliği görevinde bulunan Ömer Sakı ve Cem Yıldırancan’a çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.