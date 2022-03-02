banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Turgutlu Belediyesi Meclisinden “Savaşa Hayır” bildirgesi

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Mart ayı meclis toplantısı Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş ile ilgili Millet İttifakı ve Büyük Birlik Partisi grubunun imzaladığı ortak bildirinin okunmasıyla başladı.

MANİSA 02.03.2022, 12:21
Turgutlu Belediyesi Meclisinden “Savaşa Hayır” bildirgesi

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Mart ayı meclis toplantısı Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş ile ilgili Millet İttifakı ve Büyük Birlik Partisi grubunun imzaladığı ortak bildirinin okunmasıyla başladı.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısının açılışında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından okunan bildiride savaşın son bularak sorunların diplomatik yollardan çözülmesi çağrısı yapıldı.

Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşı günlerdir endişeyle takip ediyoruz. Dünya tarihi ne yazık ki böylesine büyük acılarla doludur ve hiçbir savaşın kazananının olmadığı pek çok defa görülmüştür. Turgutlu Belediyesi Meclisi olarak masum insanları, canlıları yok eden olayların, eylemlerin her zaman karşısında olacağımızı bir kez daha söylemek istiyoruz. İki ülke arasında süren savaşın bir an önce son bulmasını, diplomatik yollardan sorunların çözülerek barışın sağlanmasını ümit ediyoruz. Hepimizin olan bu dünyada silah sesleri, acı haykırışları değil barış şarkıları duymayı; ölümün, vahşetin soğuk ve acımasız yüzünü görmeyi değil birbirimize kardeşçe sarılmayı istiyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ’Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır Millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.’ İşte tam da bu sebeple amasız, fakatsız, lakinsiz savaşa hayır!”

Cumhur İttifakı grubu da Ukrayna halkının yanında olduklarını ifade eden metni okudu.

Dokuz madde görüşüldü

Mart Ayı Meclis Toplantısının açılışında konuşan Başkan Çetin Akın konuşmasında 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünü, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü ile Devrim Yasalarının kabulünün 98. Yıl dönümünü kutladı. Başkan Akın konuşmasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Nevruz Bayramı, 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek olan Berat Kandili ile Muhasebeciler Günü’nü de kutladı. Başkan Akın konuşmasında ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu, Şehit Onur Karakaya başta olmak üzere mart ayı içerisinde hayatını kaybedenleri de andı.

Mart ayı meclis toplantısının birinci maddesinde, “2022 yılı Şubat ayı Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararları” görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan, “2022 yılı Belediyemiz harcama birimlerinin ek ödenek taleplerinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi hususu” maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, “Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadroların ihdas edilerek oluşturulması ile ilgili olarak I Sayılı ihdas cetvelinin belirlenmesi hususu” ise Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin dördüncü maddesinde bulunan “Derbent Mahallesi içerisinden geçen E-96 karayolu boyunca ana yol, yan yol, kavşak ve bağlantı noktalarının düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği dosyasının İmar Komisyonuna havalesi hususu” maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Parklarda doğa tutkunlarının adı yaşatılacak

Gündemin beşinci maddesinde bulunan, “Ergenekon Mahallesi Sıtkı Evin Sokak ile İlker Sokak kesişiminde bulunan parka Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca’nın (Toprak Dede) isminin verilmesi ve Ergenekon Mahallesi Osman Sümer Sokak ile Halil Esendağ Sokak kesişiminde bulunan parka ilçemizin önde gelen sevilen simalarından olan doğa dostu Muammer Arabulan’ın isminin verilmesi hususu” maddesi de oy birliğiyle kabul edilerek, parklara doğa tutkunlarının adının verilmesi kararlaştırıldı.

Gündemin altıncı maddesinde “İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Belediyemiz İşletmelerindeki 2022 yılı fiyat tarife listesinin, piyasadaki malzeme alım fiyatlarının yükselmesinden dolayı tekrar güncellenmesi için konunun Tarife komisyonuna havalesi hususu” maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde “Belediye Meclis Üyesi Esma Toprak’ın Meclis Üyeliğinden istifası nedeniyle, üyesi olduğu Tarife Komisyonu, Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonu ve Engelliler ve Kadın Hakları Komisyon üyeliği de sona erdiğinden ve Meclis Üyesi Burhan Irk’ın Cumhuriyet Halk Partisinden istifası nedeniyle İmar Komisyonu, Altyapı-Mesken Kentsel Yenileme Komisyonu ve Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince; kalan süreyi tamamlamak üzere, söz konusu komisyonlara Cumhuriyet Halk Partisinden 1’er üyenin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi hususu” maddesi görüşüldü. Yapılan görüşmelerde Tarife Komisyonuna Fehmi Gülen, Çevre Sağlık ve Ekoloji Komisyonuna İbrahim Gökdere, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu ile İmar Komisyonuna İlhami Dinçer, Altyapı-Mesken Kentsel Yenileme Komisyonuna Hasan Yaman, Doğal Afetler Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Recep İşleyen oy birliğiyle seçildi.

Gündemin sekizinci maddesinde yer alan “Belediyemize ait Selvilitepe Mahallesinde bulunan Atatepe Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ile Subaşı Mahallesi 6. Mıntıka 2572 ada 1 parselde bulunan Irlamaz Sentetik Yüzeyli Çim Futbol Sahasının Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 15 yıllığına tahsisi hususunda protokol yapmak için Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususu” görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeliği görevinden istifa eden Esma Toprak’ın yerine Cumhuriyet Halk Partisi 1. sıra yedek üyesi Aydın Ercan, meclis üyesi olarak katılırken, Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18