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Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Toplantısı gerçekleşti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

MANİSA 18.05.2021, 14:25
Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Toplantısı gerçekleşti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından Eski Belediye Binasında yapıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısında 9 madde görüşülüp karara bağlandı. Kosova Cumhuriyeti Viti Belediyesi ile Turgutlu Belediye Başkanlığı arasında kardeş şehir ilişkisini amaçlayan protokolün meclis tarafından kabulü, onaylanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da 2005/36 sayılı genelge kapsamında izin verilmesi halinde ’Kardeş Şehir’ protokolünü imzalamak ve gerekli işlemleri yapmak üzere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmesi hususu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.
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