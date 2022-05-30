Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin her yerinde

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde arazi yolları üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kent genelindeki asfalt ve yol yenileme çalışmaları da program dahilinde gerçekleştiriliyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Güney, Dağyeniköy, İzzettin, Sinirli, Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Irlamaz, Yayla, Kayrak, Kuşlar, Karaköy, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Hacıisalar, Ayvacık ve Temrek Mahalleri ardından Kurudere, Gökgedik ve Çepnidere Mahallelerindeki arazi yollarında düzeltme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar sonucunda çiftçilerin ve üreticilerin arazilerine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşımları sağlandı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden asfalt serim çalışmaları yeni bir noktada daha tamamlandı. Bu çalışmalar çerçevesinde Albayrak Mahallesi Yiğit Can, Burçak, Mimoza, Dündar ve Dede Korkut Sokakta asfalt sathi kaplama çalışmalarına gün boyu devam edildi.

Turgutlu Belediyesi, yol sorununun yaşandığı bir başka noktada daha gerekli adımları attı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokakta yol kaldırma çalışmalarına başlandı. Turgutlu Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından Sakarya Sokak daha modern bir hale kavuşacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Daşkan,"Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin yol sorunlarını ortadan kaldırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Yapımı devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.